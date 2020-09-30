Samanyolu Haber /Gündem / Aliyev tek şartı sundu /30 Eylül 2020 19:34

Aliyev tek şartı sundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların son bulması için Ermenistan ordusunun geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Aliyev, Türkiye'ye de teşekkür etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki gerilim konusunda gelen ateşkes çağrılarına "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" yanıtı verdi. Aliyev, çatışmalarda yaralanan askerleri ziyaretinde şu ifadeler, kullandı:

"Bizim davamız hak davasıdır. Biz haklıyız. Tarihsel açıdan, uluslararası hukuk açısından biz haklıyız. Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Ancak ben, eğer müzakereler yoluyla bu iş çözülmezse, askeri yolla bu sorunu çözmek için Azerbaycan’ın tüm haklarının bulunduğunu söylemiştim. Bu hakkı bize Azerbaycan halkı ve uluslararası hukuk vermektedir."

"Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Ermenistan halkı evlatlarını Azerbaycan topraklarına göndermesin. Biz topraklarımızda savaşıyoruz" diyen Aliyev, "Bizim askerlerimiz kendi topraklarında şehit oluyorlar. Öz topraklarımızı kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

'STRATEJİK TEPELER İŞGALDEN KURTARILDI'

Aliyev, Azerbaycan ordusunun başarılı bir operasyon yürüttüğünü söyleyerek, "Stratejik tepeleri işgalcilerden kurtarıp, bir takım yerleşim birimlerini işgalden kurtarıp, uzun bir dönemden sonra bu topraklara girdik. Bu topraklarda bayrağımızı açtık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" diye konuştu.

'ERMENİSTAN SUÇ İŞLİYOR'

Azerbaycan Devlet Başkanı, "Ermeni halkı bunu anlamalıdır. 30 yıla yakın başka bir ülkenin toprağını işgal etmek, oradaki bütün binaları, tarihi yerleri tahrip etmek, 1 milyondan fazla insanı kendi topraklarından kovmak, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmak, suç işlemek demektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Aliyev, Türkiye’ye de minnettar olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Türkiye’den de çok sayıda destek mesajı alıyoruz. Türk kardeşlerimiz, mesajlarında bizimle beraber olduklarını söylüyorlar. Bu haklı davada, bizimle birlikte savaşmak hakkında isteklerini ifade ediyorlar. Buna teşekkür ediyorum ancak buna ihtiyacımız yok. Azerbaycan güçlü bir orduya sahiptir. Kardeş Türkiye’ye ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a, onun ısrarlı ve kardeşlik duruşu için Azerbaycan halkı adına derin teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net duruşu gösteriyor ki Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır ve Azerbaycan da Türkiye’nin yanındadır."
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