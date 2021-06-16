Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

İki isim arasında yaşanan konuşma şöyle:







Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?







Aliyev: Yok bunları beraber, Kolin ve Cengiz var





Erdoğan: Aa burada onlar var mı?





Aliyev: Onlar her yerde var





Erdoğan: Cengiz demin beni aradı şantiyedeyim dedi.





84 kilometrelik Zafer Yolu'nun 0-51 kilometreleri arasını Azerbaycan firmaları, 51-84 kilometre arasındaki bölümünü ise Türk firmaları Kolin ve Cengiz İnşaat üstlendi. Zafer Yolu'nun paralelindeki 102 km'lik otoyolu da Türk ve Azerbaycanlı firmalar yapıyor. Zafer Yolu'nun ağustos ayına kadar, otoyolun ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türk firmaları ayrıca, Kelbecer yolunun altyapısını da düzenleyecek.





Türk inşaat, madencilik ve enerji firmaları savaşın ardından bu bölgelerin yeniden inşası için sözleşmelere imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aralık ayındaki bir konuşmasında, Türk şirketleri ile yeniden yapılandırma sözleşmeleri imzalandığını belirterek, “Bu çok doğal çünkü Türkiye kardeş ülkedir” demişti.





Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da şubat ayındaki Ankara'ya ziyareti sırasında katıldığı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda, “Türk şirketlerine Azerbaycan'ın savaşta geri aldığı bir başka bölge olan Şuşa ve Kelbecer'e yeni bir yol inşa etmek de dahil olmak üzere, çok sayıda altyapı projesi verdiklerini” açıklamıştı.





Fuzuli'de inşa edilecek yeni havalimanının yapımına da Türk firmalarının dahil edilebileceğini söyleyen Asadov, “Genel olarak Türk kardeşlerimizi restorasyon projelerinde görmekten çok memnunuz” diye konuşmuştu.





Forumda Azerbaycan ve Türk firmaları arasında 11 farklı anlaşma daha imzalandı. Bu anlaşmaların en büyüğü, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıydı.





Ayrıca Cengiz Holding ve Kalyon Grup'un ortak şirketi Artvin Maden'e de Elbeidaş ve Ağdüzdağ'da faaliyet gösterebilmeleri için ruhsat verildi. Bu görüşmeden sonra ise Aliyev, Gashgacai Madeni'nin arama ve işletme ruhsatını 30 yıllığına Eti Bakır'a veren bir kararnameyi imzaladı.