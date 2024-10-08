Aliyev ve Paşinyan Moskova’da

BDT zirvesi için Moskova’ya gelen liderler ikili temaslara başladılar. Öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kremlin’de Putin ile ikili görüşmelerde bulunacak.







Bugün (8 Ekim) yapılacak bu görüşmelerde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve bölgedeki mevcut durumun ele alınması planlanıyor.





Kremlin’den yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Rusya’nın bölgede aktif ve olumlu bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.





Görüşmelerin gündeminde, Azerbaycan’ın 2023 baharında Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrasında yaşanan gelişmelerin yer alması bekleniyor.





Putin, daha önce Ağustos ayında Paşinyan ve Aliyev ile telefon görüşmeleri yapmıştı.





Ayrıca, Putin’in 9 Ekim’de Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile de bir araya gelmesi planlanıyor.





BDT zirvesine ev sahipliği yapan Rusya, 2025 yılı itibariyle başkanlık görevini Tacikistan’a devredecek. Bir sonraki zirvenin 10 Ekim 2025’te yapılması öngörülüyor.