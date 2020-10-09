Aliyev'den büyük gaf

Suriye ve Libya’dan Karabağ’a cihatçı transferinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Bayraktar yapımı İHA ve SİHA'lar ile ABD'den satın alınan F-16'ların kullanıldığı söyleniyor.







New York Times’ın görsel araştırma ekibinin, uydu görüntüleri ile Azerbaycan'daki Gence Uluslararası Havaalanı'nda en az iki Türk F-16'sı olduğunu raporlaması sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de itiraf geldi.





Yardımcısının söz konusu uydu görüntülerini reddetmesine rağmen Aliyev, CNN'de katıldığı programda "sahada F-16" olduğunu doğruladı. Ancak Aliyev, söz konusu F-16'ların Dağlık Karabağ'da kullanılmadığını iddia etti.





Uydu görüntülerine takılan F-16'ların Türk Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor olabileceğine dikkat çeken NYT ekibi, bu tespitleri şöyle sıralıyordu:





“Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından işletilenler de (MiG-21, MiG-29, Su-25, L-39) dahil olmak üzere farklı uçaklarla yaklaşık ölçümleri ve görsel özellikleri karşılaştırdık. Türkiye tarafından işletilen F-16 en yakın eşleşme olarak önümüze çıktı.





Gence apronunda ayrıca Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan bir CASA / IPTN CN-235 nakliye uçağı olabileceğini düşündüğümüz daha büyük bir uçak var. (Aynı zamanda bir Alenia C-27'ye benziyor, ancak operatörleri nedeniyle Azerbaycan'da olma olasılığı daha düşük.)”





Temmuz ayının sonlarında Türkiye’nin, Azerbaycan ordusu ile ortak tatbikat olan “TurAz Kartalı-2020” adlı tatbikat için Azerbaycan’a birkaç F-16 konuşlandırdığına dikkat çekilen NTY araştırmasında, “O dönem Gence Uluslararası Havalimanı'nda aynı yerde en az beş Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 çekildi” deniyor.





Analizde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonla görüştüğüne atıf yapılıyor. Buna göre Paşinyan’ın, “ABD'nin uzun zamandır müttefiki olan Türkiye'nin, tartışmalı dağlık bölgede etnik Ermenilere karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanmasını durdurmak için neden hiçbir şey yapılmıyordu?" sorusunu yönelttiği hatırlatılıyor.





Çatışmaların başladığı ilk günlerde Ermenistan, bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğünü öne sürmüşü, Türkiye ve Azerbaycan ise iddiayı yalanlamıştı.