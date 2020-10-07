Samanyolu Haber /Gündem / Aliyev'den Dağlık Karabağ için ateşkes şartı /07 Ekim 2020 23:14

Aliyev'den Dağlık Karabağ için ateşkes şartı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'la ateşkes süreci konusunda bir açıklamada bulunduğu belirtildi. Aliyev'in çatışmalarla ilgili 'Akut evre' mesajı verdiği ifade edildi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların "akut evresi" bittikten sonra Ermenistan'la barış müzakerelerine dönmeyi kabul edebileceklerini söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Rusya devlet televizyonuna konuşan Aliyev, Türkiye'nin arabuluculuk etme hakkı olduğunu söyledi. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Time dergisine yaptığı açıklamalarda "Türkiye'nin sürece dahiliyetine son vermesi" ve "paralı askerlerin geri çekilmesi durumunda" bir ateşkesi kabul edeceğini söylemişti.

Uluslararası yasalara göre Azerbayacan'a ait olan ancak etnik Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalarda şu ana kadar 300'den fazla insan hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ'da ateşkes görüşmeleri

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırıp ateşkes sağlanması için ilk görüşmenin yarın Cenevre'de yapılacağını açıklarken, Türkiye'yi de çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

Le Drian, Fransa Parlamentosu'nun Dış İlişkileri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ikinci görüşmenin de 12 Ekim Pazartesi günü Moskova'da yapılacağını söyledi.

Görüşmelerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu eş başkanı ülkeleri Fransa, Rusya ve ABD tarafından yapılacağı belirtildi.

"Yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması"
Le Drian ayrıca Türkiye'yi Azerbaycan'ın yanında çatışmalara "askeri anlamda dahil olmakla" suçladı.

Le Drian, "Buradaki yeni olan unsur, Türkiye'nin askeri olarak dahil olmuş olması ve bu da çatışmanın uluslararası bir boyuta ulaşması riskini beraberinde getiriyor" dedi.
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