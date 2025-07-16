Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV satılıyor mu: Cafer Mahiroğlu cevap verdi /16 Temmuz 2025 11:08

Halk TV satılıyor mu: Cafer Mahiroğlu cevap verdi

Sosyal medya hesabından Halk TV'nin satılacağı ile ilgili iddialara cevap veren Cafer Mahiroğlu, "Yaşadığım sürece Halk TV satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez. Halk TV satılacak bir ürün değildir" dedi.

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Halk Tv’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, araştırmacı Kemal Özkiraz’ın kanalı Can Grubu’na satılması için görüşmeler yapıldığı iddiasının yalanladı.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, iddialara yanıt verdi.

“Halk TV’nin kale gibi duruşu bazılarının canını ciddi şekilde sıkmış görünüyor. Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşırken şimdi de hayatımda hiç bir araya gelmediğim hatta tanımadığım bir grupla Halk TV’yi satmak için görüşmeler yaptığımı iddia ediyorlar” diyen Mahiroğlu, şunları kaydetti:

“Bak güzel kardeşim! Birileri seni güzelce trollemiş. Daha kaç kere söylemeliyim bilemiyorum! Cafer Mahiroğlu bu toprakların çocuğudur ve demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesine inanmış biridir.

Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece Halk TV satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez çünkü Halk TV demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönül vermiş milyonların televizyonudur. O yüzden satılacak bir ürün değildir güzel kardeşim.”
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