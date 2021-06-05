Samanyolu Haber /Gündem / Alkan'a Bahçeli'ye hakaretten ceza /05 Haziran 2021 14:41

Alkan'a Bahçeli'ye hakaretten ceza

KHK ile TSK'dan ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Alkan hastanede tedavi gördüğü 2019 yılında Bahçeli'ye bir mektup yazmış ve bu mektuptaki ifadeler nedeniyle mahkemeye verilmişti.

2015 yılında PKK ile çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabeyi yarbay Mehmet Alkan hükümete tepki göstermiş, “Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar ‘çözüm’ diyenler bugün neden sonuna kadar ‘savaş’ diyor” sözleriyle gündeme gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alkan'a Bahçeli'ye hakaretten ceza Sonraki Haber >>

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:52