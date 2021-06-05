Alkan'a Bahçeli'ye hakaretten ceza

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.







Alkan hastanede tedavi gördüğü 2019 yılında Bahçeli'ye bir mektup yazmış ve bu mektuptaki ifadeler nedeniyle mahkemeye verilmişti.





2015 yılında PKK ile çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabeyi yarbay Mehmet Alkan hükümete tepki göstermiş, “Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar ‘çözüm’ diyenler bugün neden sonuna kadar ‘savaş’ diyor” sözleriyle gündeme gelmişti.