Samanyolu Haber /Gündem / 'Alkışçı komutanlar' polemiğinde Erdoğan'a cevap: "Sen artık Kenan Evren kafasısın" /15 Ocak 2023 10:39

'Alkışçı komutanlar' polemiğinde Erdoğan'a cevap: "Sen artık Kenan Evren kafasısın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ''TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük'' ifadeleri ile hedef alan Erdoğan'a yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da, Tank Palet fabrikasındaki teslimat töreninde Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların askerler tarafından alkışlanmasını sert sözlerle eleştirmiş, Kılıçdaroğlu, “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan’ın yanına. Perinçek’e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı" ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN HEDEF ALDI 
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tartışma yaratırken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaptığı konuşmada CHP Lideri'ni hedef aldı. 

Erdoğan, ''TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük'' sözlerini sarf etti. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz'' ifadelerini kullandı. 
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