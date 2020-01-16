Alkışı beğenmedi, ''ses gelmiyor'' dedi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşma 2 saat 7 dakika sürdü.





Başlıca televizyon kanallarında canlı yayınlanan konuşmasının bir bölümünde Erdoğan salondakilere hitaben "Sıkıldınız mı?" sorusun yöneltti.





2019 yılına dair değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan Erdoğan'ın arka tarafında hazırlanan koltuklarda oturdu.

Erdoğan, savunma sanayi alanında konuştuğu esnada Gökbey helikopterinin tanıtımı için salona ve medyaya, "Beğendik mi?" diye sordu. Salondan gelen alkışı yeterli bulmayan Erdoğan, "Alkışlar gelmiyor!" dedi.



AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un inşasına 2020 yılında başlanacağını da söyledi.





Erdoğan konuşmanın sonunda, "Biliyorum yordum sizi." dedi.



