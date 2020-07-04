Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV tutarları artırıldı

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı listeye göre de alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.





Bingöl, Twitter’da 26 Haziran tarihinde paylaştığı "Aksi bir karar alınmadığı takdirde her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz başı itibariyle tütün ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına ilk 6 aylık ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır" mesajını alıntılayarak yeni bir paylaşım yaptı.





Bingöl, "Az önce alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında güncellemeye gidilmiştir. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırılmıştır" ifadelerini kullandı.