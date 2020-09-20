Samanyolu Haber /Gündem / Alkollü kullandığı aracıyla bir aileyi yok eden Emrah Serbes tahliye oldu /20 Eylül 2020 09:33

Alkollü kullandığı aracıyla bir aileyi yok eden Emrah Serbes tahliye oldu

Alkollü araç kullanarak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes koronavirüs sebebiyle cezaevinden çıktı.

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Koronavirüs nedeniyle cezaevinden çıkan mahkumlardan birinin üç kişinin katili Emrah Serbes olduğu öğrenildi.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül 2017’de alkollü araç kullanarak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Serbes’in Silivri Açık Cezaevi’ne geçtikten sonra Covid-19 tedbirleri kapsamında izne çıkarıldığı ve iznin halen devam ettiği ortaya çıktı.

Tükenmez Haber’den Denizcan Akar’a konuşan Avukat Prof. Dr. Ersan Şen “Şu an hüküm devam ediyor fakat dışarıda” bilgisini paylaştı.

Öte yandan Serbes’in ölümlerine neden olduğu 3 kişi için 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
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