Alkollü Sulh Hukuk Hakimi polislerin üzerine böyle yürüdü

Alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, kendisine yardımcı olmaya çalışan memurlara tehdit ve küfür savurup saldırdı.





Adana’nın Bağlar ilçesinde sarhoş halde araç kullanan Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, dün akşam trafik polisleri tarafından durduruldu. Trafik polisleri, lastiği de patlak olan Yavuz’a yardımcı olmaya çalıştı. Bir polis memuru, aracını kullanamayacak kadar sarhoş hakimi kendisine zarar vermemesi için aracından indirmeye çalıştı.





Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere “Sen kimsin lan” diyerek saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polislere küfür ve tehdit savurup üzerlerine yürüdü.







DOKTORA DA SALDIRDI





Kendisine yardım etmeye çalışan polis memuruna vurmaya çalışan Yavuz, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hastaneye kaldırılan hakimin, kendisini tedavi eden doktorlara da saldırdığı öğrenildi.





216 promil alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi. Olayların ardından Hakim Hayrettin Yavuz tedbiren Van Hakimliği’ne atandı.





Hakim Hayrettin Yavuz’un tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Polislere zor anlar yaşatan Yavuz sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

