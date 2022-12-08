Samanyolu Haber /Gündem / "Allah bin belasını versin!" /08 Aralık 2022 18:55

"Allah bin belasını versin!"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Mafya ve kirli paraya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, videonun açıklamasında sert ifadeler kullandı. CHP Lideri, “Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA VURGU YAPTI
Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda ise şu ifadeler kullanıldı;

*Türkiye son 10 yıldır, Balkanlar'dan Türki Cumhuriyetlerine uzanan bir suç makinesinin küflü dişlilerinin buluşma noktası… Ağustos 2013 Ali Gamidov, Ağustos 2016 Rövşan Caniyev, Ağustos 2020 Lotu Quli, Ekim 2022 Elnur Gasimov…

*İçişleri Bakanı bu isimlerin Avrupa'nın ve dünyanın en azılı katilleri olduğunu kabul ediyor; fakat Türkiye'de ne aradıklarını, nasıl elleri kollarını sallayarak dolaştıklarını, nasıl gözaltından salıverildiklerini açıklayamıyor.

*Sadece Azeriler mi? Husumetli iki Sırp mafya grubu da Avrupa'da 60 can aldıktan sonra yaşamak ve hesaplaşmak için Türkiye'yi seçiyor. Interpol ile aranmasına karşın uzun yıllar Türkiye'de yaşayabilen Zeljko Boşanic, iki ay önce hedef olan ve İçişleri Bakanı'nın Balkanların en büyüğü dediği Jovan Vukotiç, siyasiler ile fotoğrafları çıkan Zindaşti'ler, polis katilleri, AVM'lerde çatışan mafya bozuntuları, kirli paralarını aklayanlar, uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlayanlar…

MAFYA PLATOSU BENZETMESİ
*Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filminin platosuna dönüşmüş durumda… Tek farkla! Bu filmde gerçek insanlar ölüyor, gerçek ailelere ateş düşüyor, masumların kanı gerçekten dökülüyor. Yetkililer ise katillerle fotoğraf çektiriyor ya da bu kötü filmi kıllarını kıpırdatmadan izlemeye devam ediyor.

MECLİS’TEKİ KONUŞMASINA DA YER VERİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda; 5 Aralık günü, 2023 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasının şu bölümü yer aldı:

“Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. Ne yaptılar? Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri, uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldiler, Türkiye'de oturdular, Türkiye'de daire aldılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Bir daha söylüyorum: Allah bin belasını versin.”


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