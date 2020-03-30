Tedavi gördüğü özel hastaneden bugün taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Koronavirüs salgınana dair değerlendirmelerde bulundu.





"Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz." diyen Terim, "Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum. Ne olur, imkânlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın." dedi.





Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Terim'in bugün tedavisine evde devam edileceği açıklanmıştı.





SOSYAL MEDYADA SAMİMİ VE DUYGU YÜKLÜ BİR MESAJ PAYLAŞTI







Hastaneden ayrılmasının akabinde Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı:





"Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu...





Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım.





Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.





Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım.





Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.





Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.





Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi Sarı-Kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.







Ne olur, imkânlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.





Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak.





Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum..."





23 MART'TA KORONAVİRÜS'E YAKALANDIĞI DUYURMUŞTU





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart'ta şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını belirtmişti.





Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz." demişti.





FEDERASYONA "CANIMIZI DIŞARIDA MI BULDUK?" DİYEREK VERYANSIN ETMİŞTİ





Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Niye oynadığımıza dair bizi bilgilendirmiyorlar. Korumaksa 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1.000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...





Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.





Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."





Erdal Bahçıvan'ın ligleri erteleme talebine bigane kalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yönetim kurulu üyelerini bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.





Bahçıvan TFF yönetiminden istifa etmişti.