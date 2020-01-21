Allah onu bildiği gibi yapsın!

SAMANYOLUHABER- Avrupa'da 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı ortalama 110-120 dolar. Türkiye’ye gelen gazın fiyatı ise 250-280 dolar seviyesinde.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hem doğalgaz hem de elektrik fiyatlarına yaptığı zamlar vatandaşın belini büktü.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DOĞALGAZ FATURASINI BİLE KARŞILAMIYOR



Maaşı 2 bin 20 liradan 2 bin 324 TL'ye çıkan asgari ücretliler tüketimin arttığı kış aylarında 400 liranın üzerinde gelen doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor.





YouTube'de yayın yapan Yol TV'nin sorularını cevaplandıran Ankaralılar, "800 lira doğalgaz geliyor. Şoke olduk. Yandık. Mahvolduk. Yazıklar olsun böyle memlekete. Yönetenlere... Çok az yakmamıza rağmen çok yüksek fatura geliyor." ifadelerini kullandı.





Bir emekli ise, "(Cumhurbaşkanı) Tayyip Erdoğan'a ben bir şey demiyorum. Allah nasıl biliyorsa onu öyle yapsın." dedi.





DOLAR İNSE DE FATURA KABARIYOR





Sosyal medyada doğalgaz faturalarını paylaşan bazı kullanıcılar, hükümetin bütçe açığını kapatmak için vatandaşın sırtına bindiğini kaydetti.





Dolar 6,25 TL iken 410 TL fatura geldiğini belirten bir abone, "Dolar 5,89 TL, ancak benim faturam 640 TL. Hani dolar arttığı için artıyordu faturalar!" tespitinde bulundu.





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