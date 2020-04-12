Allah’tan değil, Saray’dan korkuyorlar

On binlerce kadın, erkek; çocuk, bebek; hasta ve yaşlı hapiste.

600 vekilin yalnızca 3-5’i mecliste bunları müdafaa ediyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu bunlardan en önde geleni.

Büyük bir azimle, müthiş bir sabırla durmaksızın koşturuyor.

Her fırsat bulduğunda meclis kürsüsünde zulmü anlatıyor.

Hafta içi yine meclis kürsüsündeydi.

Şunları anlattı:





“Ben size bir olay anlatacağım. Halime Çalışkan Çanakkaleli bir hanım. Babası ve eşi KHK ile ihraç ediliyor. Uzun yıllar çocuğu olmuyor. Sonra oluyor. Aylardır af bekliyordu. Bakın sonunda ne oldu biliyor musunuz? Koronavirüsü duyduğu zaman beti benzi attı. Psikiyatriste götürdüler. Üçlü anti depresif tedavi başladı. Sonra ne oldu? Cuma günü komisyon toplantısından olumsuz bir sonuç çıktığını duyunca çok üzüldü ve balkona çıktı. Yan odada bekleyen annesi balkondan ‘güm’ diye bir ses duydu. Koştu balkona yerde(aşağıda) kanlar içinde kızı yatıyordu. Ayağı mı kaydı, başı mı döndü, bilmiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki Elif Zehra artık annesiz. Ve cezaevinde olduğu için de babasız.





Bakın bu resme iyi bakın. Elif Zehra hem öksüz hem yetim.”





Halime Hanım’a Allah rahmet etsin. Sinir krizi sonucu bilinç kaybı veya bir kazayla vefat etmiş gibi.









Gergerlioğlu devam ediyor:





“Herkes evde infazda yararlanabilirken hamile anneler, çocuklular, yaşlı ve hastalar eğer düşünce suçundan mağdursa yararlanamıyor. Elinizi vicdanınıza koyun Allah’tan korkun. İnsanlar depresyonda çocukların psikolojisi bozulmuş durumda anneler mahpus, babalar mahpus. Yeni muhalifleri almak için bu tahliyeleri yaptığınızı çok iyi biliyoruz.”





Gergerlioğlu her defasında örneklerle anlatıyor ama anlayan yok.





Cevap bir kadından geliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin şunları diyor:



