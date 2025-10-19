Samanyolu Haber /Gündem / Allah yolunda bir ömür harcayan Hocaefendi için vefa ve dua programı /19 Ekim 2025 11:54

Allah yolunda bir ömür harcayan Hocaefendi için vefa ve dua programı

Fethullah Gülen Hocaefendi ruhunun ufkuna yürüyüşünün birinci yıl dönümünde hasretle ve dualarla yâd edilecek.

SHABER3.COM

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ruhunun ufkuna yürüyeli bir yıl geçti. Hocaefendi'siz ilk yılın ardından onun için bir dua ve vefa programı hazırlandı. 

Yol arkadaşlarının hatıraları, hayatından kesitler, eserleri ve rehberlik ettiği öğrencilerin anlatımlarıyla Allah (cc) yolunda geçen eşsiz bir ömür Herkül, Hizmetten, Raindrops Tv ortak canlı yayınında ekranlara gelecek. …

Program 20 Ekim 2025 tarihinde dünyanın her yerinden izlenebilecek. 

Program'ın yayın saatleri ise şu şekilde: 

- Berlin 19.00
- İstanbul 20.00
- New York 01.00pm
- Los Angeles 10.00am
- Londen 18.00
- Moscow 20.00
- Cape Town 19.00
- Cairo 20.00
- Sydney 04.00 (21 Ekim)
- Beijing 01.00 (21 Ekim)
- Tokyo 02.00 (21 Ekim)

