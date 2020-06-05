Samanyolu Haber /Gündem / Alman akaryakıt istasyonlarında ‘elektrikli şarj’ zorunluluğu /05 Haziran 2020 09:34

Alman akaryakıt istasyonlarında ‘elektrikli şarj’ zorunluluğu

Almanya, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için akaryakıt istasyonlarına şarj yerleri konulmasını mecburi hale getirmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Hükümetin açıkladığı 130 milyar Euro’luk teşvik paketinde, elektrikli otomobillerin günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması da yer aldı. Buna göre, ülke genelinde 14 bin 118 akaryakıt istasyonunun elektrikli otomobillerinin şarj edilebilmesi için olanak sağlanacak. Söz konusu teşvik paketinde, elektrikli araç almak isteyenlere 9 bin Euro’ya kadar teşvik verilirken, yüksek hacimli spor araçlar için ilave vergiler de planlandı. Öte yandan, son yıllarda elektrikli otomobil üretimine milyarlarca Euro yatırım yapılırken, geçen yıl ülkede trafiğe yeni kayıt yaptırılan otomobillerin sadece yüzde 1.8’i elektrikli araçlardan oluştu. Dizel otomobillerin yüzde 59.2’lik paya sahip olması dikkati çekmişti.
Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği’ne (BDEW) göre Mart 2020 itibarıyla ülkede yaklaşık 28 bin elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. Elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması için 7 bini hızlı şarj istasyonu olmak üzere en az 77 bin şarj istasyonuna ihtiyaç var. Almanya’nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar trafikte 7 ila 10 milyon elektrikli otomobilin olması hedefleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman akaryakıt istasyonlarında ‘elektrikli şarj’... Sonraki Haber >>

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:54