Samanyolu Haber /Gündem / Alman Anayasa Mahkemesi'nden ötenazi hakkına yeşil ışık /26 Şubat 2020 18:47

Alman Anayasa Mahkemesi'nden ötenazi hakkına yeşil ışık

Alman Anayasa Mahkemesi, bireylerin kendi yaşamlarına son verme kararı alma hakkı bulunduğuna hükmederek ötanaziye kısıtlama getiren 2015'ten kalma yasayı geçersiz ilan etti.

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Alman Anayasa Mahkemesi (AYM), bir kişinin kendi yaşamını sonlandırma kararını verme hakkı bulunduğuna hükmetti. AYM kararı, iyileşme şansı bulunmayan, ağır hasta ya da büyük acılar çeken kişilerin kendi istekleriyle ölümü seçmeleri ve bunun için yardım almaları konusunda yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu.

Mahkeme, kişinin kendi yaşamına son verme konusunda karar verebilmesinin anayasal bir hak olduğunu, bu hakkın bu amaç doğrultusunda üçüncü kişilerden yardım alma özgürlüğünü de kapsadığını belirtti.

AYM yargıçları, ötanaziye Almanya'da uygulanan yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek 2015 yılında Alman Federal Meclisi'nin Ceza Kanununun 217'nci maddesinde yaptığı değişiklikleri, "yardım alarak yaşamına son verme imkanını uygulamada yok ettiği" gerekçesiyle geçersiz ilan etti. Bu yasa ötanazi yardım derneklerinin önünü kesmek için çıkarılmıştı.

"Meclis düzenleme yapabilir"

AYM yargıçları diğer yandan yasama organı olarak Federal Meclis'in "ötanaziye yardım" konusunda ötanazi imkanını ortadan kaldırmayacak düzenlemeler yapma hakkına sahip olduğunu da vurguladı.

AYM kararının ardından ötanazi derneklerine yönelik yasağın kalkması bekleniyor. Mahkeme heyeti başkanı Andreas Vosskuhle, etik, ahlaki ve dini inançlarla temelden bağlantılı bu konuda karar almanın kendileri için kolay olmadığını, ancak bir bireyin kendi ölümüyle ilgili kararın bir gerekçe gerektirmediğini söyledi.

Karar ötanazi yardım kuruluşlarında memnuniyetle karşılandı. Almanya Ölüm Yardımı kuruluşu Başkanı Roger Kusch, kendilerine yönelik tüm kısıtlamaların, kiliseler ve diğer kurumlardan gelen baskıların artık son bulacağını ve 2015 öncesi duruma dönüleceğini belirterek "Bugünden itibaren kendi hayatına son vermenin bir temel hak olması, derneğimizin hasta üyeleri için iyi bir haber" diye konuştu.
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