Alman araba üreticisi: Çip krizi bizim için bitti, asıl sorun lojistik

Otomotiv sektörü, son 2 yıldır tarihindeki en büyük krizlerinden birini yaşıyor. 2021 yılı başında başlayan yarı iletken elektronik krizi, bir diğer deyişle çip krizi, dünya çapındaki otomotiv üretimine büyük bir darbe vurdu. Ardından gelişen süreçte, otomotiv endüstrisi farklı hammadde, tedarik ve lojistik gibi yeni krizler ile de karşı karşıya kaldı. 2022 Mart ayında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ise, sektörde yaşanan tedarik krizlerine bir yenisini ekledi.





Allianz Trade’in araştırmasına göre, başta çip olmak üzere, tüm bu krizler global otomotiv üretiminde 18 milyon adetlik kayıp yarattı. Çip krizinin sadece Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti ise 2 yılda 100 milyar avroyu bulduğu aktarıldı. Çip krizi sektördeki etkisini mali olarak gösterirken, tüketici nezdinde ise bayide araç bulamama şeklinde kendini belli ediyor.





'Üretilen otomobil fabrikada bekliyor'

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, otomotiv sektöründeki kriz tüm hızıyla devam ederken, Alman otomobil üreticisi Opel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.





Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, çip krizinin kendileri için artık bir sorun olmaktan çıktığını bildirdi. Bayilerde talebi karşılayacak kadar araç olmamasının asıl sebebinin lojistik kaynaklı sorunlar olduğunu anlatan Özocak, "Çip krizi bizim için bitti. Marka olarak aylardır üretimde hammadde sıkıntısı yaşamıyoruz. Fakat lojistik tarafında zorlanıyoruz. Araçlar üretiliyor ama fabrikada beklemek zorunda kalıyor. Limanlar dolu, dolayısı ile otomobillerimizi gemi ile getirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunu aşmak için de, ek maliyetlere katlanarak araçları demiryolu ile getirmek gibi farklı çözümler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.