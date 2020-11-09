Samanyolu Haber /Sağlık / Alman aşı şirketi müjdeyi verdi /09 Kasım 2020 19:54

Alman aşı şirketi müjdeyi verdi

Alman Biontech'in Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşı adayının üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediği bildirildi. Şirketler hızlandırılmış ruhsat için ABD’de başvuru yapacak.

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Yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç devi Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının koronavirüse karşı korunmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı.

Biontech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamada üçüncü faz klinik deneylerde aşı adayının virüse karşı yüzde 90'ın üstünde koruma sağladığının tespit edildiği belirtilerek gelecek hafta ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) hızlandırılmış onay için başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Sağlıklı denekler üzerinde yapılan araştırmalardaki ilk bulgulara göre koronavirüse karşı korumanın ikinci dozun uygulanmasından sonra yedinci, tek doz uygulanması halinde ise 28'inci günden itibaren başladığı kaydedildi.

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla faz üç aşamasında alınan ilk sonuçların, aşı adayının Covid-19'u engellediğini ortaya koyduğunu belirterek "Dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu anda aşı programımızda kritik bir eşiğe ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakalar 50 milyonu aştı

Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde hızla artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 50 milyonu aşarken son günlerde günlük yeni vaka sayısı 600 bin seviyelerine yükseldi.

Biontech ve Pfizer’in aşı arzı öngörülerine göre şirketler bu yıl 50 milyon aşı sağlamayı planlarken gelecek yıl ise aşı arzını 1,3 milyar doza çıkarmayı öngörüyor.

Bu açıklamalar üzerine her iki şirketin hisse senetleri ABD piyasalarında yükselirken, Avrupa borsaları da haber üzerine tırmanışa geçti.
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