Alman aşısının Türkiye denemeleri başlıyor

Bilim Kurulu üyeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, bazı aşıların Türkiye’de deneme aşamasına geldiğini dile getirmişlerdi. Bakan Koca’nın son açıklamasında, 3 ülke aşısıyla ilgili deneme süreçlerinin başlayacağı sözlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye, biri ABD, diğeri Almanya kökenli iki aşının denemelerinin yapıldığı üç ülkeden biri olmayı kabul etti ve etik kurulu tarafından izin verildi. Rusya’nın aşısı ise henüz inceleme aşamasında bulunuyor. Dosya üzerinden yapılan incelemeden sonra denemelere izin verilip verilmeyeceği belli olacak.







Deneme başlıyor





Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, en yakın deneme 10 Eylül’de başlıyor. Alman bioteknoloji firmasının geliştirdiği aşının ABD, Türkiye ve Almanya’da Faz 3 denemelerinin yapılması planlandı. Almanya kökenli bu aşı, ABD’li bir firmanın da desteği ile üretildi. Şirket, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu’ndan deneme için izin aldıktan sonra, üniversite ve şehir hastanelerinin enfeksiyon bölümlerine yazı gönderildi.





Bin gönüllü, dokuz merkez





Hastanelerle yapılan yazışmalarda, Faz 1 ve Faz 2 aşamaları, 7 bin kişi üzerinde denenmiş olan Almanya kökenli aşının, Faz 3 denemeleri için ABD, Türkiye ve Almanya’nın seçildiği belirtildi. Amerikalı ilaç firmasının da ortaklığıyla çalışılan aşının, Türkiye’de 9 merkezde, bin gönüllü üzerinde çalışılacağı belirtildi. Resmi yazıda, gönüllü kabullerinin bir an önce başlaması, sağlık kurulu personeli ve üniversitelerin personellerinin de gönüllü olabileceği ifade edildi.





İlk Faz-3 aşısı





Aşılama aşamasına 10 Eylül’de geçileceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın Eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Bundan sonra, aşının piyasaya sürülecek aşamaya geleceği dile getirilen yazıda, “Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşması beklentisi içinde olması gönüllü alımı ve aşılıma sürecinin çok hızlı tamamlanmasını gerektirmektedir” denildi. Denemeleri yapılacak mRNA aşısının, Türkiye’de denenecek ilk Faz 3 aşısı olduğu da belirtildi.