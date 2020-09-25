Samanyolu Haber /Gündem / Alman askeri istihbarat başkanı görevden alındı /25 Eylül 2020 13:11

Alman askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm'ın görevinden alınacağı açıklandı. Kararın, aşırı sağcı askerlerin takibi sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle alındığı belirtiliyor.

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Almanya Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm’ın gelecek aydan itibaren görevinden azledileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ordu içindeki aşırı eğilimlerle mücadele ve MAD’nin modernizasyonunun "ilave gayret ve yeni dinamikler" gerektirdiği belirtildi.

DW Türkçe servisinin Alman basınından aktardığı haberlere göre, Gramm’ın azil kararı, ordu içinde aşırı sağcı yapıların soruşturulması sırasında yaşanan aksiliklere bir yanıt olarak alındı. Alman Spiegel dergisi, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Perşembe günü MAD’nin Köln merkezinde Christof Gramm ile uzun bir görüşme yaptığını yazdı.

Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, 1958 doğumlu ve yargı kökenli olan Gramm emekliliğe ayrılacak. Gramm’ın yerine kimin getirileceğiyse henüz açıklanmadı. Gramm, 2015 yılından beri Alman Askeri İstihbarat Servisi’nin başkanlığını yürütüyordu.

"MAD modernize edilecek"

Savunma Bakanlığı açıklamasında, MAD’nin Alman ordusu içinde aşırı sağcılıkla mücadelede son derece önemli bir görev üstlendiği vurgulanırken, MAD’nin aşırı eğilimleri erkenden belirleyip bu yönde davranan kişileri ve olası ağları tamamıyla ortaya çıkarma konusunda çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık, bu yüzden MAD'ın "istikrarlı bir biçimde modernize edilip geliştirileceği" belirtildi.

MAD'nin 2019 yılı faaliyet raporuna göre, orduda 14 radikal görüşlü kişi yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılmıştı. MAD Başkanı Christof Gramm da federal milletvekillerine sunulan raporun önsözünde Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyarmıştı.
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