Samanyolu Haber /Dünya / Alman askeri Rusya sınırında /03 Nisan 2025 09:30

Alman askeri Rusya sınırında

İkinci Dünya Savaşı sonrasında askeri yayılma politikasını bırakmak zorunda kalan Berlin, 80 yıl sonra Rusya’nın kapısına asker yığıyor.

SHABER3.COM

Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez Rusya’nın kapısına asker yığıyor. Alman birlikleri, NATO’nun Litvanya’daki doğu kanadında konuşlandırılacak. Ülkedeki askerler 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez kalıcı bir yabancı görevde bulunacak. Şu anda Litvanya’da 150 Alman askeri konuşlandırılmış durumda. Bu sayının yıl sonuna kadar 500’e ulaşması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tugay 2027’de faaliyete geçecek ve 5 bine kadar askerden oluşan kalıcı bir varlığa sahip olacak. Rusya’nın Kaliningrad bölgesi ve Kremlin müttefiki Belarus ile sınırı olan Litvanya, bu hareketi ulusal güvenliği açısından hayati önemde görüyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Almanya’nın askeri güce yaklaşımında kritik bir dönüşüm gözlemlendiğini belirterek, bunun Rusya’nın oluşturduğu tehdit ve Trump ABD’sinin Avrupa güvenliğinde üstlendiği rolden çekilme sinyalleri vermesi olmak üzere iki temel sebebi olduğunu söyledi.

‘DEĞİŞİM KAÇINILMAZ’
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’yı sarsan silahlanma ve askeri güce dayalı yayılma politikasını bir kenara bırakmak zorunda kaldığını anımsatan Nas,  “Demokratik bir anayasa çerçevesinde federal bir Almanya kurulurken, faşizme karşı önlemler alınmış ve Almanya’nın ekonomik bir güç olarak yeniden inşası hedeflenmişti. Askeri alanda NATO ve ABD şemsiyesi altında varlığını sürdürmüştü. Soğuk Savaş’ın bitimi sonrasında da bu durum yakın zamana kadar devam etse de artık değişim kaçınılmaz” dedi.


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