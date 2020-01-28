Alman aydınlardan siyasi tutuklular için çağrı

Uluslararası Af Örgütü Almanya, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya, Uluslararası Yazarlar Birliği Pen Almanya, Alman yayınevlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Alman Gazeteciler Birliği, Berlin Sanat Akademisi ve Türkiye Almanya Kültür Formu ortak bir açıklamayla Türkiye'deki siyasi tutukluların durumuna dikkat çekti.







Gezi Davası kapsamında tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bugün İstanbul'da görülen duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine açıklama yapan birlikler, bu kararla Türk yetkililerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Aralık ayında açıkladığı kararı görmezden geldiklerine dikkat çekti.





AİHM kararında, Türk hükümetinin Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı konumundaki Osman Kavala’nın "yakalanması ve tutuklanmasının tarafsız bir değerlendirme temelinde makul şüpheye dayandığını gösteremediği" belirtilmişti.





Kavala gözaltına alındıktan ve gözaltı süresinin uzatıldığı dönemlerde suç dosyasına eklenen belgelerin hakkındaki gözaltı ve gözaltı süresini uzatma kararlarını meşru kılıcı nitelikte olmadığını not eden AİHM, bu gerekçelerden ötürü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1’inci bendinin ihlal edildiğine hükmetmişti.





"Cezaevinde tutulması daha ziyade gözdağı"





Ortak çağrı yapan birlikler, AİHM'in söz konusu kararına işaret ederek Osman Kavala'ya yönelik delil olmadığı halde cezaevinde tutulmasının daha ziyade "gözdağı" vermeye hizmet ettiğini savundu.





Yapılan ortak açıklamada ayrıca Merkel hükümetine de 24 Ocak'taki İstanbul ziyareti öncesi yapılan çağrı tekrarlandı. Alman hükümetinin başta Osman Kavala olmak üzere aralarında gazeteci Ahmet Altan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için "tutarlı" bir tutum sergilemesi istendi. Hükümetin Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin ve insan haklarının korunması için tüm alanlarda etkin olması talep edildi.





2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarını finanse etmek ve hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlanan iş insanı ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden Osman Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu.





Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, İletişim Yayınları’nın kuruluşunda yer aldı, Türk-Polonya ve Türk-Yunan İş Konseyleri, Güneydoğu Avrupa Demokrasi Merkezi, TESEV, Açık Toplum Enstitüsü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi gibi kuruluşların yönetiminde de görev yaptı.