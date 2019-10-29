Alman Bakan sahnede yere kapaklandı

Başbakan Angela Merkel'e yakın isimlerden biri olan Ekonomi Bakanı Altmaier, konuşmasının sonunda sahneden indiği sırada tökezleyerek yüzüstü düştü. Düşme esnasında canlı yayın yapan televizyonlar yayınlarını kesti, bazı kanallar kameralarını seyircilere çevirdi.





Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier’e sağlık ekibi müdahale etti. Görevlilerse hemen çevresine kumaş bez çekerek bakanın yerdeki görüntüsünü sakladı. Bakan Altmaier daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Almanya'nın dijital stratejisi konulu konferansa katılan medya mensupları daha sonra salondan çıkarıldı.



