Samanyolu Haber /Dünya / Alman Bakan uyardı: ‘Durum kritik, noel tatiline çıkmayın’ /06 Aralık 2021 11:32

Alman Bakan uyardı: ‘Durum kritik, noel tatiline çıkmayın’

Almanya’nın gelecekteki Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP) artan korona vakaları nedeniyle vatandaşların tatile çıkmayıp, evde oturmalarını istedi. 2021 kışının geçen yıldan daha dramatik geçeceğini söyleyen FDP Genel Sekreteri, “En iyisi noel kutlamalarını aile içinde kutlamak“ dedi.

SHABER3.COM

 Bild am Sonntag gazetesine konuşan müstakbel bakan, “Dördüncü dalga daha önceki salgın durumlarına göre daha etkili geçeceğe benziyor. Gelişen vakalar karşısında Korona pandemisini her zamankinden daha fazla ciddiye almak zorundayız. Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için temas kısıtlamalarına özel yaşamda da dikkat etmeliyiz. Güncel durum karşısında kutsal günleri evde kalıp küçük gruplar halinde idrak etmek daha anlamlı olacak. Bu nedenle ülke içindeki seyahatlerden kaçınmak gerekir“ dedi.

İNSIDANS DEĞERİ 439’A GERİLEDİ
Diğer yandan salgın durumunu sona erdirebilmek için anayasal imkânların kontrol edildiğini vurgulayan Volker Wissing, anayasanın uygun gördüğü tüm önlemlerin seferber edileceğini dile getirdi. Almanya genelinde son gün yaklaşık 42 bin yeni korona vakası kayıtlara geçerken, insidans değerinin hafif azalma göstererek 439 seviyesine gerilediği bildirildi. 94 kişi koronavirüsten yaşamını yitirirken, toplamda 103 bin 40 kişinin öldüğü ifade edildi. Güncel olarak 1 milyona yakın insanın koronavirüse yakalanmış olduğu kaydedilirken, kliniklerin yoğun bakım servislerinde ise 4 bin 805 kişinin tedavi gördüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:49