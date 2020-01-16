Alman bakandan açıklama

Şimdi gözler 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek Libya Barış Konferası'na çevrilmiş durumda.Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Berlin’de yapılacak konferansa katılacağını açıklamıştı.







Hafter ile Libya’da görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan yeni bir açıklama geldi. Alman Bakan Maas "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" dedi.





Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi’de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.





Maas, Hafter’in bu yaklaşımının çok önemli bir tavır olduğunu ifade etti.Alman hükümeti, Berlin'deki Libya konferansına ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'ni davet etmişti.





Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.