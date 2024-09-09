Alman bakandan asgari ücret çağrısı: 15 Euro’ya yükseltilsin!

Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil Pazartesi günü yaptığı açıklamada, artan hayat pahalılığına ayak uydurmak için 12.41 euro olan ulusal asgari ücrette önemli bir artış yapılması gerektiğini söyledi. Şansölye Olaf Scholz’un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olan Heil, bu artış yapılmadığı takdirde Almanya’nın bir AB direktifini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.







Alman kamu yayın kuruluşu ARD’ye verdiği mülakatta bu hamlenin “insanların yaptıkları işten geçinebilmeleri için güvenilir bir asgari ücrete sahip olmalarıyla” ilgili olduğunu söyleyen bakan 2026 yılına kadar asgari ücretin 14 ila 15 avro arasında olacağını ve bundan yaklaşık 6 milyon insanın hemen faydalanacağını sözlerine ekledi.





Sendikalar Heil’in açıklamalarını memnuniyetle karşılarken Alman Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Yasmin Fahimi, “Almanya’nın yoksulluğu önleyecek bir asgari ücrete ihtiyacı var” dedi.







Diğer taraftan koalisyon hükümetinin ortağı olan Hür Demokratlar (FDP) bakanın çağrısını eleştirdi. Almanya’nın AB düzenlemelerine uygun hareket ettiğini iddia eden koalisyon ortağı partinin yetkilileri, Çalışma Bakanını popülist davranmakla suçladı. FDP, asgari ücretin artırılması halinde Almanya’nın bir iş merkezi olarak zayıflayacağını ve küçük işletmelerin rekabet gücünün azalacağını belirtti.