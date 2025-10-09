Alman Bakan'dan flaş çıkış: 'AfD iktidara gelirse ülkeyi terk ederim'

Almanya Eğitim ve Aile Bakanı Karin Prien, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iktidara gelmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini açıkladı. Almanya Federal Cumhuriyeti tarihindeki ikinci Yahudi bakan olan Prien, Funke medya grubuna verdiği demeçte ülkede artan antisemitizme işaret etti.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Prien, "Yahudi kökeniniz nedeniyle günün birinde Almanya'yı terk etmek zorunda kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Örneğin AfD'nin Başbakan ataması durumunda?" şeklindeki soruya "AfD başbakan atayacaksa kesinlikle öncesinde Almanya'yı terk ederim. Burası artık benim ülkem olmaz" yanıtını verdi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre şimdiden Almanya'yı terk etme konusunu düşündüğünü belirten Bakan, çocuklarının Almanya dışında da ifa edebilecekleri mesleklere sahip olmalarının kendisi için önemli olduğunu belirtti. Prien, çevresindeki Yahudilerle yaptığı sohbetlerde de Almanya'dan göç etme, yurt dışında para bulundurma gibi konuların sıklıkla gündeme geldiğini söyledi.





"İsrail'e giderim"

Almanya'yı terk etmesi durumunda İsrail'e gideceğini söyleyen Bakan, yaşanan savaşa rağmen İsrail'in dünyadaki tüm Yahudiler için en iyi kaçış noktası olduğunu, İsrail devletinin bunun için kurulduğunu söyledi.





Prien, Almanya'da devletin Yahudileri sokaktaki saldırılara karşı etkili bir şekilde korumayı artık başaramadığını ileri sürdü. Kendisi dahil pek çok Yahudi'nin kamuya açık yerlerde Davud Yıldızı, kipa gibi Yahudi sembollerini taşımaktan çekindiğini kaydeden Prien, "Dışarıdan Yahudi olduğu anlaşılanlar sokağın ortasında ayrımcılığa maruz kalıyor, üzerlerine tükürülüyor, saldırıya uğruyorlar" dedi.





7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırması üzerine İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, Almanya'da antisemit suç istatistiklerine de yansıdı. 2022 yılında 2 bin 641 antisemit suç vakası tespit edilirken bu sayı 2024'te 6 binin üzerine çıktı.