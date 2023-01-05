Alman Bakan'dan İmamoğlu'na ziyaret

Lührmann Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN KAMPANYA

Bu arada, Ekrem İmamoğlu, kadınlara ve dezavantajlı gruplara destek olmak amacıyla "Zor Anında İBB Yanında" kampanyasını başlattı.

İmamoğlu, kampanya kapsamında, Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Forumu-Türkiye'de Kadın Olma Halleri” konulu etkinlikte, farklı toplum kesimlerinden kadınlarla bir araya geldi. "Kadınların yaşadığı yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa karşı asla duyarsız kalamayız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:





"Bir daha İstanbul'a ‘Erkekler Belediyesi’ kurdurtmayacağız. Kadınların ve erkeklerin eşit bir biçimde şehri yönettikleri, şehre imkanlar sundukları, bir arada konuşup, bir arada düşünüp, bir arada karar aldıkları bir belediye olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O belediyeyi tekrar ‘erkekler belediyesine’ dönüştüremeyeceğini anlayanlar, belediyeye el koymaya kalkışıyor olabilirler. Ama bu güler yüzüm, kendime olan inancımdan ve bu şehrin 16 milyon insanına olan inancımdan; o kanunsuzluğa asla fırsat ve geçit vermeyeceğiz."