Samanyolu Haber /Gündem / Alman Bakan'dan İmamoğlu'na ziyaret /05 Ocak 2023 17:52

Alman Bakan'dan İmamoğlu'na ziyaret

Alman Devlet Bakanı Lührmann, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Bakan, "Adayların seçimden önce oyundan alınması sorunlu olacaktır" dedi.

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Resmi bir ziyaret kapsamında 3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Lührmann ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ziyaretimin ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldim. Hakkında, siyasi yasak getirilmesiyle sonuçlanabilecek şaibeli bir dava sürüyor. Türkiye'de yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, demokratik rekabetin adil oyun kurallarına ihtiyacı olduğu açıktır. Partilerin veya adayların seçimden önce keyfi olarak oyundan alınması son derece sorunlu olacaktır. Bu durum potansiyel adaylar için de geçerlidir."

Lührmann Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN KAMPANYA

Bu arada, Ekrem İmamoğlu, kadınlara ve dezavantajlı gruplara destek olmak amacıyla "Zor Anında İBB Yanında" kampanyasını başlattı.

İmamoğlu, kampanya kapsamında, Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Forumu-Türkiye'de Kadın Olma Halleri” konulu etkinlikte, farklı toplum kesimlerinden kadınlarla bir araya geldi. "Kadınların yaşadığı yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa karşı asla duyarsız kalamayız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bir daha İstanbul'a ‘Erkekler Belediyesi’ kurdurtmayacağız. Kadınların ve erkeklerin eşit bir biçimde şehri yönettikleri, şehre imkanlar sundukları, bir arada konuşup, bir arada düşünüp, bir arada karar aldıkları bir belediye olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O belediyeyi tekrar ‘erkekler belediyesine’ dönüştüremeyeceğini anlayanlar, belediyeye el koymaya kalkışıyor olabilirler. Ama bu güler yüzüm, kendime olan inancımdan ve bu şehrin 16 milyon insanına olan inancımdan; o kanunsuzluğa asla fırsat ve geçit vermeyeceğiz." 
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