Samanyolu Haber /Gündem / Alman Bakan'dan KHK'lılara destek /06 Ekim 2019 13:01

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Türkiye'de KHK'lıların mağduriyetini duyurmak için çalışan KHK'lılar Platformu'na yurt dışından da destek artıyor.

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek



Almanya'nın Berlin Eyaleti Adalet ve Ayrımcılıkla Mücadele Bakanı Dirk Behrendt Sosyal Medya'dan destek mesajı yayınladı.

Destek için bir video çeken Alman Bakan Türkiye'deki hukuksuzluklardan endişe ettiğini dile getirdi.

İngilizce olarak yayınlanan mesajda Bakan 

'Sayın Bağımsız bir yargı, hukukun üstünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'deki hukukun üstünlüğü hakkında derinden endişeleniyorum. Bu nedenle, Türkiye'deki nesli tükenmekte olan hakimler ve savcılar ile dayanışmamı gönderiyorum. '
dedi


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Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

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