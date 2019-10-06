Alman Bakan'dan KHK'lılara destek





Almanya'nın Berlin Eyaleti Adalet ve Ayrımcılıkla Mücadele Bakanı Dirk Behrendt Sosyal Medya'dan destek mesajı yayınladı.





Destek için bir video çeken Alman Bakan Türkiye'deki hukuksuzluklardan endişe ettiğini dile getirdi.





İngilizce olarak yayınlanan mesajda Bakan





'Sayın Bağımsız bir yargı, hukukun üstünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'deki hukukun üstünlüğü hakkında derinden endişeleniyorum. Bu nedenle, Türkiye'deki nesli tükenmekte olan hakimler ve savcılar ile dayanışmamı gönderiyorum. '

dedi







