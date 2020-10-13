Alman bankalarına: Daha kötüye hazırlanın!

Almanya Merkez Bankası Bundesbank'a göre gelecek çeyreklerde şirket iflasları ve borçluluğun artmasıyla birlikte Almanya'nın finansal sisteminin daha fazla sıkıntıya karşı hazırlanarak kredi artışı sağlayabileceğini güvence altına alması gerekiyor.





Alman Merkez Bankası tarafından salı günü yayınlanan raporda, "Reel ekonomik krizin Alman finansal sistemi üzerindeki etkileri henüz tamamen yaşanmadı. Şirketlerin borç ödeyebilme sorunları kriz sürdükçe muhtemelen finansal sistemde çok daha fark edilir bir hal alacak. Piyasa değerlemeleri ekonomik temelleri sadece kısmi olarak yansıtıyor" ifadesi yer aldı.





Bundesbank'a göre borç ödeme sorunlarında öngörülen patika, Alman bankacılık sistemi için hala oldukça yönetilebilir olacak. Ancak aynı zamanda, koronavirüs şokunun tetiklediği ekonomik gerilemenin sıra dışı bir ölçüde sert ve doğası gereği geçmiş resesyonlardan farklı olmasından dolayı ciddi bir belirsizlik olduğu belirtildi.





Tüm dünyada işletmeler pandemiden dolayı eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Hükümetler ise sağlık ve güvenlik kısıtlamarıyla vaka artışlarını yavaşlatmaya çalışıyorlar. Almanya'da siyasiler aylarca sürebilecek ikinci bir karantinanın önüne geçmeye çalıştıklarını belirtiyor. Öyle ki bu yılın başındaki karantina ekonomiyi oldukça olumsuz etkilemişti. Yine de son dönemde alınan bazı önlemler özellikle hizmet sektörünü etkiliyor.





Avrupa'nın en büyük ekonomisinde geçmiş krizler genellikle sanayi sektöründe yoğunlaştığı için toparlanma sürecini öngörmek daha zor olabilir. Bundesbank, savaş sonrası dönemde kaydedilen en sert ekonomik daralmadan kademeli olarak toparlanma olmasını bekliyor.





Raporda, çok kötü bir senaryoda borç ödeme sorunlarının artmasının ekonomik daralmayı şiddetlendirebileceği uyarısında bulunan bankanın baz senaryosu, şirket temerrütlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 artacağı şeklinde.





Bundesbank, şirketlere ve tüketicilere yönelik kredi akışını korumak için sermaye tamponlarını kullanmaları yönünde bankalara çağrıda bulundu.