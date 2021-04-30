Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman Bankası tarih verdi: Faiz de inecek, döviz de çıkacak! /30 Nisan 2021 11:27

Alman Bankası tarih verdi: Faiz de inecek, döviz de çıkacak!

Köklü Alman bankası Deutsche Bank, Türkiye’de temmuz ayından itibaren faiz indirimi beklediklerini ve Türk lirasında kademeli olarak değer kaybı yaşanacağını söyledi.

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Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska,Türkiye için yıl sonu büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini duyurdu.

Bloomberg HT’ye konuşan Wietoska, “Enflasyon kısa vadede artmaya devam edecek, baz etkileri ve Döviz şokunun da bunda payı olacaktır. Nisan’da enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasını bekliyoruz ama bunun zirve olacağını düşünmüyoruz ve enflasyondaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

TL’deki yüksek oynaklığın enflasyonu kısa vadede etkileyeceğini belirten Wietoska, “Bu kadar çok küresel belirsizlik varken reel faizlerin yüzde 1’in üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Wietoska, Haziran ayından sonra enflasyonun düşüşe geçmesini beklediklerini ve TCMB’nin enflasyonun zirveyi görmesinden sonra parasal gevşemeye başlayacağını düşündüklerini söyledi. Wietoska politika faizinin yıl sonunda yüzde 15-16 seviyesinde olmasını beklediklerini de aktardı.

Ulusal karantina, finansal koşullar ve turizm ile ilgili belirsizliklerin büyümeyi baskılayacağını belirten Wietoska, şöyle devam etti:

“İlk olarak büyümenin yüzde 5 olmasını bekliyorduk şu an ise aşağı yönlü bir revize ile yüzde 4,5 olmasını bekliyoruz. Türk Lirasında ise kademeli olarak daha fazla değer kayıpları bekliyoruz.”
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