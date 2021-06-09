Samanyolu Haber /Dünya / Alman bankasından ekonomi için felaket senaryosu /09 Haziran 2021 21:19

Alman bankasından ekonomi için felaket senaryosu

Koronavirüs salgını sonrası enflasyon artış gösterdi. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'tan ise ekonomi için felaket senaryosu geldi. Alman Deutsche Bank, Fed'in enflasyondaki artışı ihmal ettiğini ve küresel ekonominin bir saatli bomba üzerinde oturduğunu, özellikle gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olabilecek krizlerin olabileceğini söyledi.

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Deutsche Bank, küresel enflasyon artışı için “saatli bomba” benzetmesini kullanarak uyarılarda bulundu.Deutsche Bank ekonomistleri, enflasyonun gelip geçecek bir sorun olarak görülebileceğini ancak devamlılık gösterip önümüzdeki yıllarda bir krize neden olmasının daha olası olduğunu öne sürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Wall Street’in önde gelenlerinin oldukça dışında olan tahminde Deutsche, enflasyon korkularını önemsemeyip teşviklere odaklanmanın yakın vadede olmasa da 2023 ve sonrasında bir hata olacağının ortaya çıkacağına dair korkutucu bir uyarıda bulundu.

Fed’İN ekonomide tam ve kapsayıcı toparlanma için daha yüksek enflasyonu tolere edeceği yönündeki yeni çerçevesine işaret eden banka, Fed'in enflasyon uzun süreli bir artış gösterene kadar sıkılaştırmaya gitmeme niyetinin ciddi sonuçları olacağını öne sürdü.

“Ertelemenin sonucu, ekonomik ve finansal faaliyette, Fed’in nihayet harekete geçtiği durumda olacağından daha fazla bozulma olacaktır” diyen Deutsche Bank Baş Ekonomisti David Folkerts-Landau, “Dolayısıyla bu da ciddi bir kriz yaratabilir ve gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya genelinde bir finansal sıkıntı zincirini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Tüketici enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerine çıkarken, Fed üyeleri enflasyonun geçici olduğunu ve arz sorunları ile baz etkisinin sonucu olduğunu öne sürüyor. Deutsche Bank ekonomistleri ise bu görüşlere katılmıyor.

Banka, agresif teşviklerin ve köklü ekonomik değişikliklerin, Fed’in ele almaya hazır olmayacağı bir enflasyon sunacağını iddia ediyor.Folkerts-Landau, Fed'in toplumsal hedeflere odaklanıp enflasyonu ihmal etmesinin, küresel ekonominin bir saatli bomba üzerinde oturmasına neden olduğunu ve bu durumun etkilerinin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri için yıkıcı olabileceğini belirtti.

Daha önce hiç bu denli koordineli genişleyici maliye ve para politikası görülmediğini ve bunun ekonomi potansiyelin üzerine çıkana kadar devam edeceğini belirten Folkers-Landau, “Enflasyon için bu defa farklı olmasının nedeni bu” dedi.

Gelmekte olan enflasyon artışının enflasyonun ortalama yüzde 7 olduğu ve çeşitli zamanlarda çift hanelere çıktığı 1970'lerdeki deneyime benzeyebileceğine işaret eden banka, o dönem enflasyonu düşürmek üzere sert faiz artışlarına gidildiğini, bu adımın da durgunluğa neden olduğunu, bu senaryonun tekrarlanabileceğini öne sürdü.
Banka, faiz artışlarının, yüksek borçlu olan dünyada yıkıma neden olabileceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin olabileceğini vurguladı.
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