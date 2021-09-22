Alman bankasından “yeni dalga” uyarısı: Dolar 9 TL’yi geçecek

Türk Lirası, başta Amerikan Doları ve euro olmak üzere bütün yabancı para birimlerine mukabil değer kaybetmeye devam ediyor. Finans devleri dolar/TL paritesine dair tahminlerini yükseltmeye başladı.





Uluslararası haber ajansı Reuters’e göre Merkez Bankası (TCMB) 23 Eylül Perşembe günü yüzde 19 olan politika faizini indirecek. Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank’ın teknik analisti Alex Rudolph dolar/TL’nin yılın kalan günlerinde rekor tazeleyeceğini belirtti.





TARİHİ REKOR 8,80 TL’DEN 9 TL SEVİYESİNE ÇIKACAK





Commerzbank tarafından hazırlanan teknik analizde doların 8,68 TL seviyesindeki ağustos zirvesini aşmasının akabinde 8,8057 TL tarihi rekorunu da geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Raporda, “Bununla birlikte ideal olan teyit için günlük grafikte 8,6824’ün kapanış görmek.” tespitine yer verildi.





8,68 TL’nin aşılması hâlinde doların ilk olarak 8,7532 TL ile haziran ayı başındaki zirveye kilitlenecek. Akabinde 8,8057 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesi geçilecek. Rudolph, “Bu seviyelerin aşılması ile 9 TL düzeyindeki psikolojik seviyeye yeniden çerçeveye gelir.” yorumunda bulundu.

