Alman Başbaban Merz'den göçmen açıklaması





SÖZLERİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Merz, geçen hafta Salı günü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güçlenmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, önceki hükümetlerin göç konusundaki hatalarını düzeltmeye ve ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını belirtmiş, “Ancak tabii ki şehir görüntüsünde hâlâ bu sorun devam ediyor. Bu nedenle İçişleri Bakanı da kapsamlı bir şekilde geri göndermeleri mümkün kılmak ve uygulamak için çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.Merz, gelen tepkiler üzerine Pazartesi günü sözünü geri almasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek, “Tam tersine, bir kez daha üzerine basarak söylüyorum. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor… Kızlarınıza soracak olursanız söylediklerimle ne kastettiğime dair tahminen oldukça açık ve net bir yanıt alırsınız” demişti. Merz’in tüm göçmenleri ve yabancıları genelleştirdiği ve AfD söylemlerini sahiplendiği yönündeki eleştiriler, bu açıklamalarının ardından daha da yoğunlaşmış, başta başkent Berlin olmak üzere çeşitli kentlerde protesto gösterilerine neden olmuştu.Başbakan Merz, “yabancıların şehir görüntüsünü bozduğu” şeklindeki ifadelerine on gün sonra Londra’da açıklık getirmeye çalıştı. Hem Almanya hem Avrupa Birliği’nde gelecekte de göçe ihtiyaç olacağını belirten Merz, “Halihazırda göçmen kökenli pek çok kişi istihdam piyasamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Her nereden gelirlerse gelsinler, hangi ten rengine sahip olurlarsa olsunlar, Almanya’da yaşayıp çalışan birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü nesil olsun onlardan artık vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı.Bu kişilerin çoğunun AB’de yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olduğunu belirten Merz, bunun Almanya için de geçerli olduğunu söyledi.Tartışmalı sözlerine açıklık getirmeye çalışan Başbakan, “kalıcı oturumu bulunmayan, çalışmayan ve kurallara uymayan kişilerin sorun yarattığını, bu kişilerin şehirlerdeki genel görünüme hakim olduğunu belirterek “Bu nedenle Almanya’da ve diğer AB ülkelerinde bu kadar çok insan artık kamusal alanda hareket etmeye korkuyor” diye konuştu.