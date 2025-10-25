Alman Başbakan Merz Türkiye'ye gidecek: Çantasında mültecileri geri gönderme planı var

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in önümüzdeki hafta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı. Federal Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, Başbakanın Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini kaydetti. Hille, Cuma günü yaptığı açıklamada görüşmelerde ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın iş birliğinin ele alınacağını belirterek özellikle göç, enerji ve ticaret alanlarında birçok ortak konunun bulunduğunu ifade etti.

Suriye'ye geri gönderme planları ele alınacak



Hille, Türkiye'nin göç konusunda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak Avrupa Birliği (AB) ile Ankara'nın imzaladığı göç mutabakatının başarısına dikkat çekti. Hille diğer yandan "bundan sonraki sürece dair bir şey söyleyemeyeceğini" belirtti.



Federal Hükümet'in daha fazla göçmeni Suriye'ye geri gönderme planlarında Türkiye'nin oynayabileceği rolün de görüşmede ele alınacağını belirten Hille, "Bu bizi Türkiye'yle ilişkilerimizde meşgul eden bir konu" diye konuştu.



İki ülkenin Türk kökenli Almanlar ve Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk üzerinden birbirine güçlü biçimde bağlı olduğunun altını çizen Hille, bu nedenle Türkiye’nin özel bir öneme sahip olduğunu ve AB’nin önemli, özel bir komşu devleti olduğunu vurguladı. Hille, Ankara ile AB arasındaki ilişkilerde de ilerleme kaydedilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.



Ankara, 1999 yılında AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. 2005'te başlayan müzakereler ise yıllardır askıya alınmış durumda.