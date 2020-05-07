Alman basını: Merkel’e yönelik tavır yakışıksız ve saygısızca

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile ilgili kararları ihtiyatlı bir yorumla değerlendiren Berliner Morgenpost gazetesi, yöneticilerin sorumlu davranması gerektiğinin altını çiziyor:





"Eyalet yöneticileri, insanların daha fazla özgürlüğe duyduğu özlem ve özellikle de yerel ekonominin baskıları sonucu art arda kararlar alırken Merkel'e tehlike frenini çekmekten başka çare kalmadı. Eyalet hükümetleri, enfeksiyon sayılarının yeniden yükselişe geçmesi durumunda kısıtlamaların hemen yeniden yürürlüğe girmesini sağlamak zorunda bırakılıyor.





Tekrar normal hayata dönme arzusunu anlayışla karşılamakla birlikte, güncel rakamlar kimseyi aldatmasın. Geçtiğimiz günlerde ve dün (Çarşamba) alınan gevşetme kararları halk için enfeksiyon tehlikesinin artmasına yol açabilir. Ancak bunu iki hafta sonra görebileceğiz. Eyalet başbakanlarının sahip oldukları güç bugünlerde çok büyük, ancak Almanya için taşıdıkları sorumluluk da."





"MERKEL'E KARŞI TAVIRLARI SAYGISIZCA"





Aynı konuyu irdeleyen Badisches Tagblatt gazetesi, eyalet başbakanlarının Angela Merkel'e karşı tavırlarını "saygısızlık" olarak nitelendiriyor:





"Başbakan (Merkel) son birkaç günü bitmek bilmeyen bir aşağılanma gibi hissetmiş olmalı. Eyaletler, Başbakan Merkel'in bunu olumlamayacağını ve ülke çapında tedbirleri çok daha dikkatli gevşetmekten yana olduğunu bile bile, korona önlemlerini tek tek gevşetmeye yönelik tasarıları ile kendilerinden söz ettirdi. Bu tavırlarıyla pratikte Merkel'in kriz yöneticisi konumunu da ortadan kaldırmış oldular. Angela Merkel'i ve izlediği siyaseti beğenip beğenmemek bir yana; maruz kaldığı bu tavır yakışıksız ve saygısızca."





Almanya'da yetkililer, Alman birinci futbol liginin (1. Bundesliga) 15 Mayıs'tan itibaren, seyircisiz karşılaşmalarla yeniden başlamasına karar verdi. Schwäbische Zeitung'a göre bu karar tamamen ekonomik gerekçelerle alındı:





"Bu özel düzenlemeyi anlamak oldukça zor. Ve tabii ki karar ne spor adına ne de seyirciler için alındı. Burada ön planda olan şey, her zaman söylendiği gibi futbolun yaşattığı yaşam keyfi değil. Nihayetinde yüksek enfeksiyon riski nedeniyle seyirciler stada alınmayacak. Konu tamamen para. Çok fazla para! Yayıncı televizyon kuruluşlarından gelen ve kulüplerin henüz kendilerine ulaşmadan harcadığı paralar. Daha yükseğe, daha uzağa, daha çok… Profesyonel kulüplerin geçtiğimiz yıllarda, geleceği görmeden izlediği yol buydu. Şimdi bunun hesabını ödüyorlar. İflaslar kapıda. Bu yüzden, henüz kısa bir süre önce felaket olarak nitelendirilen seyircisiz maçlar şimdi problemin tek çaresi olarak sunuluyor. Seyircisiz müsabakaları 'futbolun sonu' olarak nitelendirenler, gelinen noktada, 'bırakın seyircisiz de olsa oynayalım, aksi halde futbol bitecek' diyor."





KULÜPLER İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ





Alman birinci futbol liginde karşılaşmaların yeniden başlamasına yönelik kararı değerlendiren bir diğer gazete de Stuttgarter Zeitung:





"Sadece iki ay gelir kaydetmediği için iflasın eşiğine gelen birinci lig takımlarının ekonomileri nasıl yönetiliyor? Söylenenlere göre yayıncı kuruluş nisan ayı taksidini ödememiş olsa, FC Schalke 04 iflasını açıklamak zorunda kalacaktı. Görünen o ki, Bundesliga markalarını kurtarmak için acilen topun yeniden yuvarlanması gerekiyor. Öte yandan çok daha az kazanan ve pazarlaması da güçlü olmayan üçüncü lig takımlarını ise federasyonlar pek kaale almıyor."