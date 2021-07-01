Samanyolu Haber /Gündem / Alman Basınında çarpıcı iddia: Türkiye'ye 1.6 milyar euroluk altın kaçırıldı /01 Temmuz 2021 15:31

Alman Basınında çarpıcı iddia: Türkiye'ye 1.6 milyar euroluk altın kaçırıldı

Alman basını, Köln'de faaliyet yürüten bir finans çetesinin Türkiye'ye 1,6 milyar avro değerinde altın kaçırdığını öne sürdü.

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Alman Basın Ajansı (DPA) tarafından okuyuculara duyurulan haberde, ağırlıklı olarak Almanya'nın Köln kentinde faaliyet yürüten, kuyumcular ile finansçılardan oluşan bir çetenin 7,5 tona yakın altını kaçak yollarla İstanbul'a soktuğu öne sürüldü.

Alman Cumhuriyet savcısı René Seppi'ye göre, soruşturma listesinde 53 şüpheli var. Üç zanlı halen gözaltında. İstanbul'dan kuyumculuk yapan çete liderinin memleketinde saklandığına inanılıyor ve aranıyor. Gruba yönelik suçlamalar kara para aklama, dolandırıcılık ve Ödeme Hizmetleri Denetleme Yasası'nın (ZAG) ihlalinden suç örgütü kurmaya kadar uzanıyor.

"UYUŞTURUCU PARASI AKLANDI"
Haberde çetenin, bir tür kara para aklama sistemi olan Hawala'ya benzer bir yöntemle, Hollanda'dan gelen, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıktan elde edilen gelirleri akladıkları ifade ediliyor.

Bu bağlamda, Keupstrasse kentinde kuyumculuk işi yapan çetenin sözde liderlerinden birinin yasadışı yollarla 50 milyon avro akladığı ve bu işlemden yaklaşık yüzde 1 komisyon aldığı öne sürülüyor.

YÖNTEM
Habere göre çete, kara para aklama faaliyetlerinde oldukça basit bir prosedür izliyor.

Para, önce eski tarihli altınlar ve diğer değerli metallere yatırılıyor, daha sonra eritilip külçeler haline getiriliyor ve resmi gümrük belgeleriyle Türkiye'ye gönderiliyor ve orada yeniden paraya çevriliyor.
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