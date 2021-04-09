Samanyolu Haber /Dünya / Alman Bavyera eyaleti, Rus aşısı alımını yetkili makamlara onaylattı /09 Nisan 2021 10:38

Alman Bavyera eyaleti, Rus aşısı alımını yetkili makamlara onaylattı

Almanya Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, Bavyera eyaletinin Sputnik V alımı için ön anlaşma imzalamasına onay verdi.

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Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıları inceleme ve onaylamaktan sorumlu Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu'nun başkanı Thomas Mertens, Bavyera eyaletinin Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V alımı için ön anlaşma imzalamasını onayladı.

ZDF televizyonuna konuşan Mertens, Bavyera Sağlık Bakanlığı'nın Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile bir 'niyet anlaşması' imzaladığını basından öğrendiğini belirterek, "Kendilerine aşı tedarik etmek için girişimlerde bulunmalarının temelde olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mertens, bu ön siparişin Bavyera tarafından tek taraflı bir olarak gerçekleştirildiğini ikna edici bulmadığını belirtse de sorunun çözümü için herhangi bir alternatif önermedi ve Alman hükümetinin Rus tarafıyla konuya ilişkin görüşmelere başlaması gerektiği yönünde de bir değerlendirmede bulunmadı.

Daha önce Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Rusya ile olası bir aşı tedariki konusunda 'niyet anlaşması' imzaladıklarını, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması halinde Rusya'dan 2.5 milyon doz aşı satın almak istediklerini belirtmişti.

EMA, Sputnik V aşısını henüz onaylamış değil. Kurum, 4 Mart'ta Sputnik V için 'rolling review' diye tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

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