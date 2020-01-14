Alman belediyeler daha fazla göçmen istiyor: İzin verin alalım

Postdam Belediye Başkanı Mike Schubert, "Sadece Almanya'da değil merkezi yönetimler bıraksa Avrupa'da mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını söyleyen belediyeler var." şeklinde konuştu.







Euronews'ten Beraat Gökkuş'un haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan "Palermodan Postdam'a" isimli göçmenlikle ilgili konferansta konuşan Düsseldorf Göçmenlik ve Entegrasyon Bürosu Şefi Miriam Koch, Avrupa'nın ve ülkesinin göçe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.





Toplantıya katılan isimlerden İtalya'nın Palermo şehri belediye başkanı Leoluca Orlando ise eski İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen politikasını eleştirdi. Orlando, "Salvini'nin yasaları sadece insanlığa değil anayasamıza da aykırı çünkü güvenliğimizi sağlamamız için sadece bir yol var. O da bütün insanları görünür kılmak" ifadelerini kullandı.





2019 yılında Avrupa'ya 123 bin düzensiz göçmen girdi





Uluslararası Göç Organizasyonu'na (IOM) rakamlarına göre 2019 yılında Avrupa'ya yasa dışı yollardan gelen göçmen ve sığınmacı sayısı 123 bin 920 oldu. 2016 yılından beri Avrupa'ya gelen göçmenlerin sayısında ise düşüş görüldü. Suriye iç savaşının da etkisi ile 2015 yılında ise Avrupa'ya 1 milyondan fazla göçmen giriş yapmıştı.