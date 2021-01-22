Samanyolu Haber /Sağlık / Alman bilim insanları gen tedavisiyle felçli fareyi yürüttüler /22 Ocak 2021 18:25

Alman bilim insanları gen tedavisiyle felçli fareyi yürüttüler

Omurilik hasarlı fareyi yürütmeyi başaran Almanya'daki bir bilim ekibi, tasarım proteini kullanarak felç olmuş farenin sinir hücrelerini uyarıp canlandırdı.

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Almanya'daki bir araştırmada omurilik hasarından felç olan bir fare, beyne tasarım proteini enjekte edilerek bugüne dek memelilerde onarılamaz olduğu düşünülen bir sinirsel bağın yeniden kurulması suretiyle yeniden yürütüldü.

Spor veya trafik kazaları sonucu felç olanlar için umut

İnsanlarda genellikle spor veya trafik kazalarının neden olduğu omurilik yaralanmaları felç bırakıyor, çünkü kaslar ve beyin arasında bilgi taşıyan sinir liflerinin tamamı yeniden büyüyemiyor.

Ancak Almanya'nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nin araştırmacıları, tasarım proteini kullanarak felç olmuş farenin sinir hücrelerini uyarıp canlandırdı. 

2-3 hafta sonra yürüyebiliyor

Reuters'a konuşan araştırma ekibinin başındaki Dietmar Fischer, "Çalışmamızın özel yanı, proteinin kendisini üreten sinir hücrelerini uyarmak için kullanılmanın ötesinde beyin aracılığıyla daha ileri taşınması" diyerek ekledi:

"Bu şekilde, nispeten küçük bir müdahaleyle, çok fazla sayıda siniri yenilenmesi için uyarıyoruz ve bu da farelerin tekrar yürüyebilmesiyle sonuçlanıyor."

Fischer, tedavi gören felçli farelerin 2-3 hafta sonra yürüyebildiğini söyledi.

Beyne genetik bilgi taşıyıcıları enjekte ediliyor

Ruhr Üniversitesi web sitesinde yapılan açıklamaya göre tedavi, hiper-interlökin-6 adı verilen proteini üretmek için beyne genetik bilgi taşıyıcılarının enjekte edilmesini içeriyor.

İnsanlar üzerinde denenmesi için daha çok zaman lazım

Fischer'in ekibi tedaviyi daha da ilerletmek üzerinde çalışıyor. 

"Yöntemimizin daha büyük memelilerde işe yarayıp yaramadığını görmemiz lazım. Domuzları, köpekleri ya da primatları düşünüyoruz örneğin" diyen Fischer, bunlarda işe yararsa tedavinin insanlarda güvenli olup olmadığı aşamasına geçeceklerini belirterek "Bu kesinlikle uzun yıllar alacaktır" vurgusunu yaptı.
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