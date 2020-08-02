Samanyolu Haber /Dünya / Alman büyükelçiden Erdoğan çıkışı /02 Ağustos 2020 20:11

Alman büyükelçiden Erdoğan çıkışı

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye Osmanlı İmparatorluğu’nun rolünü biçtiğini, ancak bunun pratikte mümkün olmayacağını dile getirdi.

SHABER3.COM

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin "Neo-osmanlıcı zihniyete sahip" olduğunu ifade etti. 

Erdmann, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini, Osmanlı İmparatorluğu'nun 20'nci yüzyılda Balkanlara kadar sahip olduğu bölgede düzen sağlayıcı role büründürmek istediğini, ancak bunun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEKİ GERİYE GİDİŞ "RAHATSIZLIK VERİCİ"

Türkiye'de adalet sisteminde, basın özgürlüğü konusunda ve dış politikada yaşanan gelişmeleri "rahatsızlık verici" diye niteleyen Martin Erdmann, buna rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. 

Eski büyükelçi Erdmann, Türkiye'de bir kesimin, tam üyelik müzakerelerini, ülkede reformları dışarıdan teşvik edici bir mekanizma olarak gördüğünü ve bu açıdan bir umut olarak algıladığını belirtti. 

AB-Türkiye tam üyelik müzakereleri her ne kadar resmen sona erdirilmiş olmasa da, 2018 yılında Avrupa Konseyi'nin aldığı kararla donduruldu.

EDELMANN: AYASOFYA KARARI TUHAF

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi hakkındaki sorulara da cevap veren diplomat, Erdoğan(ın aldığı kararı "tuhaf" olarak nitelendirdi. 

Ayasofya'nın bir dünya kültür mirası olduğunu belirten Erdmann, "Türkiye gibi egemen bir ülkenin yönetimi böyle bir karar alırken, görüşmeleri uluslararası mecraya taşıması daha akıllıca olurdu." dedi.

Türkiye'nin egemenliğine eksiksiz bir biçimde saygı duyduğunu belirten Erdmann, "Ancak uluslararası toplumun dünya kültür mirası olarak tanımladığı bir yapı ile ilgili tek başına karar almak iyi bir sonuç vermez." ifadesini kullandı.

Türkiye'de beş yıl boyunca görev yapan Erdmann temmuz ayında Ankara'dan ayrılarak koltuğu Jürgen Schulz'a devretmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman büyükelçiden Erdoğan çıkışı Sonraki Haber >>

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:42