Alman Cumhurbaşkanı: Batı için utanç verici

Afganistan'daki Batı destekli hükümetin çökmesinin ardından konuşan Steinmeier, "Bizim de sorumluluğu paylaştığımız bir insanlık krizi yaşıyoruz" dedi.







Bellevue Sarayı'nda bir açıklama yapan Steinmeier, "Kabil Havalimanı'ndan çekilen acı dolu fotoğraflar siyasi Batı'yı utandırıyor" ifadelerini kullandı.





Steinmeier, "Şimdi yaptıkları ve destekleri için borçlu olduğumuz insanların yanında durmalıyız" diye konuştu.





Afganistan'da savaş boyunca ABD'den sonra en çok yabancı asker bulunduran NATO gücü olan Almanya, Alman-Afgan çifte vatandaşları, aktivistleri, avukatları ve yabancı güçlerle iş birliği yapanları tahliye etmek istediklerini belirtmişti. Ancak Almanya hava kuvvetlerine ait ilk uçak ülkeden yalnızca 7 kişiyi tahliye etti.