Samanyolu Haber /Dünya / Alman Cumhurbaşkanı: Batı için utanç verici /17 Ağustos 2021 16:51

Alman Cumhurbaşkanı: Batı için utanç verici

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'den kaçmaya çalışan insanların görüntülerinin Batı ülkeleri için utanç verici olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Afganistan'daki Batı destekli hükümetin çökmesinin ardından konuşan Steinmeier, "Bizim de sorumluluğu paylaştığımız bir insanlık krizi yaşıyoruz" dedi.

Bellevue Sarayı'nda bir açıklama yapan Steinmeier, "Kabil Havalimanı'ndan çekilen acı dolu fotoğraflar siyasi Batı'yı utandırıyor" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, "Şimdi yaptıkları ve destekleri için borçlu olduğumuz insanların yanında durmalıyız" diye konuştu.

Afganistan'da savaş boyunca ABD'den sonra en çok yabancı asker bulunduran NATO gücü olan Almanya, Alman-Afgan çifte vatandaşları, aktivistleri, avukatları ve yabancı güçlerle iş birliği yapanları tahliye etmek istediklerini belirtmişti. Ancak Almanya hava kuvvetlerine ait ilk uçak ülkeden yalnızca 7 kişiyi tahliye etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Cumhurbaşkanı: Batı için utanç verici Sonraki Haber >>

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:13:50