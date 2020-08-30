Samanyolu Haber /Dünya / Alman Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kabul edilemez /30 Ağustos 2020 14:18

Alman Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kabul edilemez

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis binasının önünde gösteri yapan ve olay çıkaran aşırı sağcılara çok sert tepki gösterdi: ‘Demokrasimizin kalbine yönelik bir saldırı’

SHABER3.COM

Steinmeier şöyle konuştu:

“Federal Meclis önünde aşırı sağcı kalabalığın imparatorluk bayraklarıyla demokrasimizin kalbine yönelik kabul edilemez bir saldırısı olmuştur. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Bizim demokrasimiz yaşıyor. Koronavirüs önlemlerinden rahatsız olanlar veya buna inanmayanlar kamuya açık alanlarda da bunu açıklayabilir. Ancak demokrasi karşıtlarının ve politik nefret yayanların arabasına bindikleri anda benim onlara yönelik hoşgörüm olmaz. Gösteri sırasında görevlerini başarıyla yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum.”

Berlin’deki gösterinin yasaklanmasını savunanlardan Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da Twitter’dan paylaştığı mesajla olaylara tepki gösterdi. Kalaycı, “Aşırı sağcılar ve naziler Federal Meclis’e saldırdı. Dün (Cumartesi) benim için kabul edilmesi zor bir gündü” dedi. Aşırı sağcılar gösteri sırasında Federal Meclis’in etrafında kurulan barikatları devirerek meclis binasının merdivenlerine kadar çıkmışlardı. Polis burada zamanında yaptığı müdahaleyle aşırı sağcıları meclis binasından uzaklaştırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kabul edilemez Sonraki Haber >>

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:50