Alman Deutsche Bahn, eleştirilerin hedefinde: Geciken tren seferleri iptal ediliyor

Almanya'da gecikmelerle ve servis kalitesine ilişkin tartışmalarla gündeme gelen Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn (DB) yeni iddialarla karşı karşıya. Haber portalı Spiegel, yetersiz personel ya da boş kalan kontrol merkezleri gibi gerekçelerle tren seferlerini iptal eden şirketin, bazı seferleri de kasıtlı olarak seferden kaldırdığını öne sürdü.





Spiegel'in şirket içi notlar ve yazışmalara dayandırdığı haberine göre DB, istatistiklere gecikmelerin olumsuz yansımaması adına kimi seferleri bilinçli olarak iptal ediyor.





Haberde, 16 Eylül tarihli ICE 616 sayılı Münih-Hamburg seferinin Köln'de iptal edilmesi bu uygulamaya örnek gösterildi. İptale resmi gerekçe olarak "kısa vadeli personel eksikliği" öne sürülürken şirket içi yazışmalar seferin "istatistikleri iyileştirmek amacıyla" kaldırıldığını ortaya koydu.





11 Eylül'de de benzer biçimde oldukça geciken bir ICE (hızlı tren) seferinin yine Köln'de iptal edildiği bildirildi.





Haber portalının konuştuğu çok sayıda DB çalışanı bu uygulamanın artık şirket içinde "alışılageldik hâle geldiğini" doğruladı. Çalışanlar, bu şekilde iptal edilen seferlerin ardından trenlerin çoğunlukla boş şekilde gidecekleri istasyona yönlendirildiğini belirtiyor. Örneğin iptal edilen ICE 616 seferinde trenin Hamburg'a yaklaşık 400 kilometrenin üzerinde bir mesafeyi boş biçimde gittiği belirtildi.





DB: Amaç diğer seferlerin etkilenmesinin önüne geçmek

DB ise verimsiz ve savurganca olarak eleştirilen bu uygulamaya istatistikleri iyileştirme amacı taşıdığına yönelik iddiaları geri çeviriyor. Şirket içi yazışmalarda istatistik odaklı iptallerden söz eden çalışanın ifadelerini yalanlayan DB, söz konusu çalışanla iletişime geçildiğini kaydetti.





Şirket, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin uzun mesafe taşımacılık biriminin gecikmelerden "sadece doğrudan etkilenen trenlerin değil, diğer trenlerin de mümkün olan en sınırlı biçimde etkilenmesini sağlamak" olduğunun altını çizerek "Bu nedenle, her iki durumda da sizin sözünü ettiğiniz düzenleyici önlemi uygulamak makul bulunmuştur" ifadelerini kullandı. Açıklamada bu yolculara alternatif bağlantılar sunulabilmesinin bu tür bir uygulamanın ön şartı olduğu da vurgulandı.





"Yolcular dürüst biçimde bilgilendirilmeli"

ARD televizyonunun haber programı Tagesschau 24'e konuşan Pro Bahn Yolcu Derneği Onursal Başkanı Karl-Peter Naumann da, iptallerin aslında yolcuların yararına olabileceğini çünkü bu sayede diğer trenlerin zamanında hareket edebildiğini söyledi. Naumann diğer yandan iptallerin mutlaka görünür olması ve üzerinin kapatılmaması gerektiğini belirterek daha şeffaf verilere, gecikmelerin ve iptallerin net biçimde görülebileceği istatistiklere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.





Yolcuların da trenlerin iptal sebeplerine ilişkin daha şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Naumann, "Biz yolcular dürüst biçimde bilgilendirilmek istiyoruz. Bu olursa DB'nin elinde olmayan durumlar için de anlayış gösterebiliriz" diye konuştu.





DB dakiklikte sınıfta kalmaya devam ediyor

DB, 2025'in ilk yarısında 760 milyon Euro zarar açıkladı. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyar Euro daha düşük.





Diğer yandan uzun mesafe seferlerinde dakiklik oranı hala oldukça kötü bir tabloya işaret ediyor. Seferlerin yalnızca yüzde 63,4'ünde trenler, varış noktasına 15 dakikadan az gecikmeyle ulaşabildi. 2024'te bu oran oran yüzde 62,7 idi.





DB'ye göre bir tren, 6 dakikadan az gecikirse "dakik" sayılıyor.



