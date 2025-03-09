Alman Deutsche Bahn yolcularına 197 milyon Euro ödedi: İşte sebebi!

Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn (DB) şirketinin geçen yıl geciken ve iptal olan seferler için yolculara rekor düzeyde geri ödeme yaptığı belirtildi.





Bild am Sonntag'ın 2024'te yolculara yapılan geri ödeme miktarının 197 milyon euroyu bulduğu yönündeki haberini Deutsche Bahn sözcüsü doğruladı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre toplamda 6 milyon 900 bin geri ödeme başvurusu yapıldığı ve bunun sonucunda ödenen tazminat tutarının bir önceki yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya arttığı bildirildi. 2023 yılında şirket 5 milyon 600 bin geri ödeme başvurusunu işleme almış ve yolculara yaklaşık 133 milyon euro ödeme yapmıştı. 2022 yılında ise bu miktar yaklaşık 93 milyon euro olarak açıklanmıştı.





DB Sözcüsü, geçen yıl yaşanan gecikmelerin yüzde 80'inin eski ve aşırı yüklemeye maruz kalmış altyapıdan kaynaklandığını vurguladı. Sözcü, bu tablonun demiryolu ağına yatırımın ne denli elzem olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıllarda, yoğun biçimde kullanılan yaklaşık 40 hattın kapsamlı biçimde yenilenmesi planlanıyor.





"Uzun süreli gecikmeler yüksek iadelere neden oluyor"

Geçen yıl DB'nin uzun mesafe tren seferlerinin üçte birinden fazlasında gecikme yaşandığı ve seferlerin yüzde 37,5'inde 5 dakika 59 saniyeden fazla gecikmeyle varıi noktasına ulaşıldığı belirtildi. Bu oran, dakiklik açısından son 21 yılın en kötü tablosuna işaret ediyor.





Bild am Sonntag'a konuşan sözcü, "Trende gecikme olduğunda ve yolcularımızın iade ödemesi doğduğunda hiçbir koşul gözetmeden bu ödemeyi yapıyoruz. Elbette uzun süreli gecikmeler de yüksek iade ödemeleri sonucunu doğuruyor" ifadelerini kullandı. Şirket, bir saatten fazla süren gecikmeler için bilet fiyatının dörtte birini, iki saatten fazla süren gecikmeler için ise yarısını geri ödüyor.





Deutsche Bahn'ın, 27 Mart'ta yıllık bilançosunu açıklaması bekleniyor.