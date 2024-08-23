Alman devinden asgari ücrete yapılacak zamla ilgili dikkat çeken tahmin

Ekonomik krizin giderek derinleştiği, döviz kurlarının fırladığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir düzlemde yaşayan Türkiye halkı, asgari ücretin altında eziliyor. 17 bin TL ile yaşayamaya çalışan vatandaşların, adil ücret talebine karşı AKP iktidarı üç maymunu oynuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlerin ekonomik sıkıntılarına yanıt vermek amacıyla ve göz boyayarak onların oyunu almak için geçmişte olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti ciddi bir oranda, yüzde 49 oranında artırdı. Ancak, finans çevreleri bu artışın, iç talebi daha da canlandırarak, şu anda yüzde 62 seviyesinde olan enflasyonu kontrol altına almayı güçleştirdiğini düşünüyor



Merkez Bankası, enflasyonu bu yıl yüzde 38’e, 2025 sonuna kadar da yüzde 14’e indirmeyi planlıyor ve hedefliyor. Temmuz ayı enflasyon yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyonu merak edilirken, Alman bankacılık devi enflasyon ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı.



Türkiye’nin enflasyon ile mücadelesini ve asgari ücrete yapacağı olası zammı tartışan Deutsche Bank analistleri, 2025’te asgari ücrete yapılacak zammı tahmin etti. Analistler, asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonla mücadelenin gerçekliğini ortaya koyacağını belirtti.



YATIRIMCILAR DAHA DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ÖNGÖRÜYOR



Ekonomim’de yer alan habere göre, Türkiye’de işgücünün üçte birinden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Ancak 2023’te yeniden seçilmesinden bu yana Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde daha piyasa dostu politikalara odaklanan bir ekonomi ekibi kurdu. Şubat ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan nominal faiz oranını yüzde 50’ye yükseltti. Yabancı yatırımcılar, 2025 yılı için Merkez Bankası’nın öngördüğü enflasyon hedefine daha yakın duran daha düşük bir ücret artışı umuyor.



Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay, yıl sonu enflasyonunun yüzde 42, 2025 yılı için ise yüzde 23 olacağını ve fiyat baskılarının gelecek yıl daha da azalacağını tahmin ediyor. Analistler, "Bu da 2024’te olduğu gibi 2025’te de asgari ücrete tek bir zam yapılacağı varsayımıyla yüzde 25-30’luk bir artış anlamına geliyor" dedi.



Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, benzer bir mesaj reel sektör tarafından hükümete özel olarak iletildi. Yetkililerin daha yüksek bir zam konusundaki endişeleri anladığını ancak herhangi bir söz vermediğini söyleyen kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Türk hükümeti de Bloomberg’e yorum yapmayı reddetti



‘YÜZDE 25’E YAKIN BİR ARTIŞ MUHTEMELEN İDEAL OLACAK’



Asgari ücret artışının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle uyumlu tutulması, yatırımcılara ülkenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddi olduğu sinyalini verecek. Erdoğan daha önce büyümeyi hızlandırmak için ucuz krediyi teşvik ederek fiyat baskılarını artırmıştı. Wietoska ve Onay, "Yüzde 30’un üzerindeki herhangi bir artış, Merkez Bankası’nın enflasyon yörüngesinde yılsonu enflasyon görünümünü 2025 sonuna kadar elde etmeyi zorlaştıracaktır" dedi. "Tüketicilerin alım gücünü desteklerken aynı zamanda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamak için yüzde 25’e yakın bir artış muhtemelen ideal olacaktır."