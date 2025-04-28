Alman devinden kritik uyarı: Merkez Bankası’nın faiz hamlesi TL’yi kurtaramayacak





DOLAR/TL TIRMANDI

Ghose, Merkez Bankası’nın faiz hamlesinin kredibilitesine zarar verdiğini ve piyasalardaki şüpheleri gideremediğini söyledi. Uzman, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yol açtığı volatiliteli dönemin ardından alınan kararın beklentileri karşılamadığını belirtti.Dolar/TL kuru, Ghose’un yorumları öncesinde yüzde 0,1 değer kazanarak 38,4488’e tırmandı. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların Türk Lirası karşısındaki yükseliş ivmesinin süreceği yönünde projeksiyon paylaştı.Ghose, enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen Merkez Bankası’nın sık sık faiz oranı değiştirerek para politikasında tutarlı bir çizgi izleyemediğini; bu durumun TL üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Ghose’a göre, kurdaki dalgalanmanın yatışması için daha kararlı adımlar şart.