Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman devinden kritik uyarı: Merkez Bankası’nın faiz hamlesi TL’yi kurtaramayacak /28 Nisan 2025 16:33

Alman devinden kritik uyarı: Merkez Bankası’nın faiz hamlesi TL’yi kurtaramayacak

Commerzbank’ın baş ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde politika faizini yükseltme kararının Türk Lirası’nın değerini koruyamadığını vurguladı. Ghose’a göre, faiz artışı sonrasında TL’nin seyrinde belirgin bir toparlanma görülmedi; aksine güven kaybı yeniden derinleşti.

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Ghose, Merkez Bankası’nın faiz hamlesinin kredibilitesine zarar verdiğini ve piyasalardaki şüpheleri gideremediğini söyledi. Uzman, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yol açtığı volatiliteli dönemin ardından alınan kararın beklentileri karşılamadığını belirtti.

DOLAR/TL TIRMANDI

Dolar/TL kuru, Ghose’un yorumları öncesinde yüzde 0,1 değer kazanarak 38,4488’e tırmandı. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların Türk Lirası karşısındaki yükseliş ivmesinin süreceği yönünde projeksiyon paylaştı.

Ghose, enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen Merkez Bankası’nın sık sık faiz oranı değiştirerek para politikasında tutarlı bir çizgi izleyemediğini; bu durumun TL üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Ghose’a göre, kurdaki dalgalanmanın yatışması için daha kararlı adımlar şart.
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